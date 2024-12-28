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Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
09:52
Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Günün lig maçları, taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle sorgulanıyor. Bugün oynanacak olan önemli karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallardan naklen ekranlara yansıyacak. Peki, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?