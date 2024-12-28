Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta sonu maçlarıyla devam ediyor. Bugün, İtalya Serie A, TFF Elit U14 Ligi ve birçok diğer ligde kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Peki, 28 Aralık 2024 tarihinde hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte, günün maç programı...