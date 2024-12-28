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Haberler Yaşam Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:52

Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Günün lig maçları, taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle sorgulanıyor. Bugün oynanacak olan önemli karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallardan naklen ekranlara yansıyacak. Peki, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta sonu maçlarıyla devam ediyor. Bugün, İtalya Serie A, TFF Elit U14 Ligi ve birçok diğer ligde kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Peki, 28 Aralık 2024 tarihinde hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte, günün maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 ARALIK İTALYA SERİE A MAÇ PROGRAMI

17:00 Empoli - Genoa (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Parma - Monza (EXXEN, S Sport Plus, S Sport)

20:00 Cagliari - Inter (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Lazio - Atalanta (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

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Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 ARALIK TFF ELİT U14 LİGİ MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe - Beşiktaş, TFF Elit U14 Ligi, 14:00, FB TV

Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 ARALIK AVUSTRALYA A LİGİ MAÇ PROGRAMI

Sydney - Melbourne Victory, Avustralya A Ligi, 11:35, Yayın Yok

Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 ARALIK PORTEKİZ LİGA MAÇ PROGRAMI

Porto - Boavista, Portekiz Liga NOS, 23:30, S Sport Plus, TRT Spor

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