Haberler
Yaşam
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:47
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
3 Ocak 2025 Cuma, futbol tutkunları ve taraftarlar için heyecan dolu anlara sahne olacak. Bugün, lig maçlarında yaşanacak kıyasıya rekabet dolu maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi yayın kanalları müsabakaları ekranlara taşıyacak. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?