Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, haftanın beşinci gününde son sürat devam ediyor. 3 Ocak 2025 cuma günü, Trendyol Süper Lig,1. Lig, LaLİga ve diğer önemli liglerde kıran kıran geçecek maçlar futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Ocak 2025 günün maç fikstürü...