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Haberler Yaşam Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:47

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Ocak 2025 Cuma, futbol tutkunları ve taraftarlar için heyecan dolu anlara sahne olacak. Bugün, lig maçlarında yaşanacak kıyasıya rekabet dolu maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi yayın kanalları müsabakaları ekranlara taşıyacak. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, haftanın beşinci gününde son sürat devam ediyor. 3 Ocak 2025 cuma günü, Trendyol Süper Lig,1. Lig, LaLİga ve diğer önemli liglerde kıran kıran geçecek maçlar futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 3 Ocak 2025 günün maç fikstürü...

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG 3 OCAK MAÇ FİKSTÜRÜ

20:00 Alanyaspor - Konyaspor (beIN Sports 2)

20:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

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Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. LİG 3 OCAK MAÇ FİKSTÜRÜ

20:00 Kocaelispor - Iğdır FK (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LALİGA 3 OCAK MAÇ FİKSTÜRÜ

23:00 Valencia - Real Madrid

Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İTALYA - SÜPER KUPA YARI FİNAL 3 OCAK MAÇ FİKSTÜRÜ

22:00 Juventus - Milan

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