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Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:26

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Futbolseverler ve taraftarlar bugün hangi maçların oynanacağını arama motorları üzerinde araştırıyor. Cuma günü gerçekleşecek müsabakaları izlemek isteyen vatandaşlar maçların saatlerini yakından takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanaldan izlenebilir?

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

Futbolseverlere ve taraftarlara müjde 6 Eylül 2024 Cuma akşamı futbol heyecanı dolu dolu yaşanacak! Türkiye-Galler milli maçı başta olmak üzere bugün gerçekleşecek müsabakaların detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzleyicileri soluksuz bir şekilde ekran başına kilitleyecek maçların saatleri ve yayın kanalları yakından takip ediliyor. İşte, UEFA, Premier Lig ve La Liga maçlarının detayları haberin devamında...

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ - A LİGİ GRUP 2
21:45 Fransa - İtalya (TV 8,5)
21:45 Belçika – İsrail

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Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ - B LİGİ GRUP 4
21:45 Galler - Türkiye (TV 8)
21:45 İzlanda – Karadağ

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ - C LİGİ GRUP 2
19:00 Litvanya - Güney Kıbrıs
21:45 Kosova - Romanya

Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

PREMİER LİG
21:45 Bohemian FC – Shelbourne

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