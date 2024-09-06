Bugün hangi maçlar var? 6 Eylül 2024 Cuma günü UEFA, Premier Lig ve La Liga maçları neler, hangi kanalda?

Futbolseverlere ve taraftarlara müjde 6 Eylül 2024 Cuma akşamı futbol heyecanı dolu dolu yaşanacak! Türkiye-Galler milli maçı başta olmak üzere bugün gerçekleşecek müsabakaların detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzleyicileri soluksuz bir şekilde ekran başına kilitleyecek maçların saatleri ve yayın kanalları yakından takip ediliyor. İşte, UEFA, Premier Lig ve La Liga maçlarının detayları haberin devamında...