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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
09:28
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!
Bugün, 20 Aralık Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor! Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, en çok merak edilen mücadelelerden biri oldu. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bugün mü oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte, 20 Aralık 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi!