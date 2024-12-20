BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

Futbolun heyecanı bugün, 20 Aralık Cuma günü sahaya yansıyacak! Eyüpspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç, futbolseverlerin ilgiyle beklediği bir mücadele olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 20 Aralık günün karşılaşmaları!