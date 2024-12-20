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Haberler Yaşam BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:28

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

Bugün, 20 Aralık Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor! Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, en çok merak edilen mücadelelerden biri oldu. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bugün mü oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte, 20 Aralık 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

Futbolun heyecanı bugün, 20 Aralık Cuma günü sahaya yansıyacak! Eyüpspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç, futbolseverlerin ilgiyle beklediği bir mücadele olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 20 Aralık günün karşılaşmaları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma (bugün) saat 20:00'da başlayacak.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Kargın'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

LaLiga

23:00 Girona - Valladolid

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 20 Aralık maç takvimi!

Serie A

22:45 Hellas Verona - Milan (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

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