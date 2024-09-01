Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

Taraftarlar ve futbolseverler Trendyol Süper Lig başta olmak üzere dünya futbolunu yakından takip ederek bu hafta oynanacak maçları kaçırmak istemiyor. Yurt dışı ve ülkemizdeki liglerde yapılacak bu müsabakalar, futbol tutkunlarına heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. İşte 1 Eylül 2024 maç fikstürü ve detayları haberin devamında…