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Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:56

Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

Futbolseverler ve taraftarlar günlük maç takvimini büyük bir ilgiyle yakından takip ediyor. Trendyol Süper Lig'in dışında İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve diğer alt liglerin maçları da arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Peki 1 Eylül 2024 Pazar gününün maçları hangileri? Bugün maç var mı, hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

Taraftarlar ve futbolseverler Trendyol Süper Lig başta olmak üzere dünya futbolunu yakından takip ederek bu hafta oynanacak maçları kaçırmak istemiyor. Yurt dışı ve ülkemizdeki liglerde yapılacak bu müsabakalar, futbol tutkunlarına heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. İşte 1 Eylül 2024 maç fikstürü ve detayları haberin devamında…

Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

1 EYLÜL 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ
15:30 | Chelsea-Crystal Palace FC ( beinsportsconnect)

15:30 | Newcastle United FC-Tottenham (beinsportsconnect)

16:30 | 1. FC Heidenheim-Augsburg (tivibuspor)

18:00 | Manchester United FC-Liverpool (beinsportsconnect)

18:00 | Alaves-Las Palmas (ssportplus)

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Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

18:00 | CA Osasuna-Celta de Vigo (ssportplus)

18:30 | Bayern Münih-Freiburg (tivibuspor)

19:15 | Eyüpspor-Trabzonspor (beinsports1)

19:15 | Rams Başakşehir FK-Bitexen Antalyaspor (beinsports2)

19:15 | MKE Ankaragücü-Istanbulspor AS (trtspor)

Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

19:15 | BB Erzurumspor-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü (trtavaz)

19:30 | ACF Fiorentina-AC Monza (ssportplus)

19:30 | Genoa GFC-Hellas Verona (ssportplus)

20:00 | Sevilla-Girona (ssportplus)

20:15 | Getafe-Real Sociedad San Sebastian (ssportplus)

Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir? 1 Eylül 2024 maç fikstürü ilan edildi!

21:45 | Juventus Turin-AS Roma (ssportplus)

21:45 | Udinese Calcio-Como 1907 (ssportplus)

21:45 | Beşiktaş- EMS Yapı Sivasspor (beinsports1)

21:45 | Atakaş Hatayspor- Yılport Samsunspor (beinsports2)

21:45 | Siltaş Yapı Pendikspor-Iğdır FK (trtavaz)

22:30 | Real Madrid-Real Betis Sevilla (ssportplus)

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