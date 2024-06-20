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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:47
BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili devam ediyor. 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 günlük tatili duyurmuştu. 9 günlük tatil boyunca pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verdi. 16 Haziran Pazar günü başlarken Pazartesi, Salı, Çarşamba günü sağlık kurumları kapalıydı. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam etti. Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen sağlık ocakları ise kapalıydı. Bayram bitti 9 günlük tatil hala devam ediyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte bugün sağlık kurumlarının çalışma saatleri 2024