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Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:47

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili devam ediyor. 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 günlük tatili duyurmuştu. 9 günlük tatil boyunca pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verdi. 16 Haziran Pazar günü başlarken Pazartesi, Salı, Çarşamba günü sağlık kurumları kapalıydı. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam etti. Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen sağlık ocakları ise kapalıydı. Bayram bitti 9 günlük tatil hala devam ediyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte bugün sağlık kurumlarının çalışma saatleri 2024

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bugün hastaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erdi. 9 günlük tatil hala devam ediyor. Bu durumda tedavi olacaklar, ilaç yazdıracaklar hastaneler açık mı kapalı mı? araştırmasına başladı. Peki, 2021 Haziran hastaneler çalışıyor mu?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

20-21-22-23 HAZİRAN HASTANELER AÇIK MI?
Bugün hastanele, eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Bayram tatili bitti 9 günlük tatil devam ediyor. Peki Perşembe, Cuma, cumartesi, Pazar hastaneler açık mı?

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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.
Bayramda kamu kurumlarının kapalı olması sebebiyle hastaneler de hizmet vermeyecek.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kamu çalışanları, 9 günlük bayram tatili kapsamında yer alıyor. Bayramı takip eden 20-21 Haziran günleri idari izin kapsamında olacak. Bu sebeple hastaneler de Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.
17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında hastanede işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Haziran Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.
Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri resmi tatillerde çalışmaya devam eder. Bu sebeple 16,17,18 ve 19 Haziran tarihlerinde hastanelerin acil servisleri hizmet verdi.

Hastaneler, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü kapalı olacak. Acil servisler ise tüm günlerde olduğu gibi açık olacak. Hastaneler tekrar 24 Haziran Pazartesi günü hizmet verecek.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
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