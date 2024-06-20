BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran hastane, sağlık ocağı, eczane çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları, 9 günlük bayram tatili kapsamında yer alıyor. Bayramı takip eden 20-21 Haziran günleri idari izin kapsamında olacak. Bu sebeple hastaneler de Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında hastanede işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Haziran Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri resmi tatillerde çalışmaya devam eder. Bu sebeple 16,17,18 ve 19 Haziran tarihlerinde hastanelerin acil servisleri hizmet verdi.

Hastaneler, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü kapalı olacak. Acil servisler ise tüm günlerde olduğu gibi açık olacak. Hastaneler tekrar 24 Haziran Pazartesi günü hizmet verecek.