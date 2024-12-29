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Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen en yaşlı 50 insandan kaçı erkektir? İşte, yanıtı...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
23:05
Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen en yaşlı 50 insandan kaçı erkektir? İşte, yanıtı...
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen en yaşlı 50 insandan kaçı erkektir?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...