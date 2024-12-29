Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen en yaşlı 50 insandan kaçı erkektir? İşte, yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki " Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen en yaşlı 50 insandan kaçı erkektir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…