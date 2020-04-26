Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

Ramazan ayının gelişi, milyonlarca kişi tarafından yine aynı heyecan ve huzur ile karşılandı. İbadetlerin arttığı on bir ayın sultanı ile ilgili şüphesiz en çok merak edilen konu da imsakiye takvimi oldu. Farz ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi sorulara yanıt arıyor. Ramazan imsakiye ile tüm illerin iftar saatleri için doğru yerdesiniz. İstanbul iftar saati, Ankara iftar saati ve İzmir İftar saati başta olmak üzere, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti ve il il iftar saatleri burada. 26 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?