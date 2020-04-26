Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden milyonlarca kişi iftar saati için de geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimi ile iftar saatleri belli olmuştu. İstanbul iftar saati, Ankara iftar vakti ve İzmir İftar saati başta olmak üzere, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti bilgisini sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de öğrenebilirsiniz. İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi tüm sorularınızın cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, 26 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi ile iftar ezanı saat kaçta okunacak? İşte İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri!

İL İL İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti burada.

2020 RAMAZAN İMSAKİYE! İFTAR SAAT KAÇTA?

İşte iftar saatleri;