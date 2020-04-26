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Haberler Galeri Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

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Ramazan ayının gelişi, milyonlarca kişi tarafından yine aynı heyecan ve huzur ile karşılandı. İbadetlerin arttığı on bir ayın sultanı ile ilgili şüphesiz en çok merak edilen konu da takvimi oldu. Farz ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi sorulara yanıt arıyor. Ramazan imsakiye ile tüm illerin için doğru yerdesiniz. , iftar saati ve İftar saati başta olmak üzere, , , Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti ve il il iftar saatleri burada. 26 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 01:57
Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden milyonlarca kişi için de geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvimi ile belli olmuştu. iftar saati, iftar vakti ve İftar saati başta olmak üzere, , , Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti bilgisini sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de öğrenebilirsiniz. İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi tüm sorularınızın cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, 26 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi ile iftar ezanı saat kaçta okunacak? İşte İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri!

İL İL İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti burada.

2020 RAMAZAN İMSAKİYE! İFTAR SAAT KAÇTA?

İşte iftar saatleri;

Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

Ramazan İmsakiye ile 26 Nisan iftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı iftar vakti ve il il iftar saatleri Diyanet takvimi
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