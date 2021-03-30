Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Kabine Toplantısı sonrası vakalarda yaşanan rekor artışın önüne geçmek amacıyla kafe, restoran ve lokantalar için de yeni kararlar belli oldu. Bu kapsamda "Bugün restoranlar ve kafeler açık mı, kapandı mı?" soruları milyonların gündemindeki yerini aldı. Ülke çapında 58 ilimiz kırmızıya bürünürken bu kapsamda kısıtlamalar yeniden geri döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada "Lokantalar, restoranlar ve kafeler kapandı mı, ne zaman kapatılacak?" sorusuna ait yanıtı verdi. Bu noktada vatandaşlar yeni kararları merak ediyor.