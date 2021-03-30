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Haberler Yaşam Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? , ve 'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Kabine Toplantısı sonrası vakalarda yaşanan rekor artışın önüne geçmek amacıyla kafe, restoran ve lokantalar için de yeni kararlar belli oldu. Bu kapsamda "Bugün restoranlar ve kafeler açık mı, kapandı mı?" soruları milyonların gündemindeki yerini aldı. Ülke çapında 58 ilimiz kırmızıya bürünürken bu kapsamda kısıtlamalar yeniden geri döndü. Kabine sonrası yaptığı açıklamada "Lokantalar, restoranlar ve kafeler kapandı mı, ne zaman kapatılacak?" sorusuna ait yanıtı verdi. Bu noktada vatandaşlar yeni kararları merak ediyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 14:43
Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Lokantalar, restoranlar ve kafelerle ilgili verilen son dakika kararları bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. ülke genelinde yaşanan vaka artışı sonrası yeni kısıtlama kararlarını duyururken yeme-içme sektöründeki işletmelerin Ramazan ayında paket servis ve gel-al servisle hizmet vereceğini ifade etti. Hal böyleyken "Lokantalar, restoranlar ve kafeler kapandı mı, ne zaman kapatılacak?" sorusuna ait detaylar araştırma konusu haline geldi. İşte 29 Mart tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararların detayları…

LOKANTALAR, KAFELER, RESTORANLAR AÇIK MI, KAPANDI MI?

Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ramazan ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.

Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

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Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.

Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık

Bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapandı mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da restoranlar ve kafeler kapatıldı mı?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

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