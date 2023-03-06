Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre 2023 Kandil günleri takvimi daha önce belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının on beşinci gecesi idrak ettiğimiz ve Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan Berat Kandili tarihi de bu takvim ile belli oldu.

Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Diğer dini günler ise şöyle;