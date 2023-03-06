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Haberler Yaşam Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:22

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Müslümanlar bu mübarek gecede birbirlerine kutlama mesajı gönderirken, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan 2023 Kandil günleri takvimi üzerinden Berat Kandili ne zaman 2023 sorusu öğrenilebilir. Şaban ayında yer alan ve Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tarihi, Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman, bugün mü sorusu her kandil günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. Berat Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, namaz kılmak gibi önemli ibadetler yer alırken, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, "bugün kandil mi, ne kandili?" işte detaylar

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre 2023 Kandil günleri takvimi daha önce belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının on beşinci gecesi idrak ettiğimiz ve Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan Berat Kandili tarihi de bu takvim ile belli oldu.

Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Diğer dini günler ise şöyle;

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Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

Mevlid Kandili

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilmektedir. Peygamber Efendimiz, Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye 'Mevlid Kandili' denir.

2023 Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı günü idrak edilecektir.

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

20 Nisan 2023 Perşembe: AREFE

21 Nisan 2023 Cuma: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran 2023 Salı: AREFE

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

28 Haziran 2023 Çarşamba: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz 2023 Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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