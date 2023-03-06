Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, bugün mü idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Müslümanlar bu mübarek gecede birbirlerine kutlama mesajı gönderirken, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan 2023 Kandil günleri takvimi üzerinden Berat Kandili ne zaman 2023 sorusu öğrenilebilir. Şaban ayında yer alan ve Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tarihi, Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? Berat Kandili ne zaman? İşte konu hakkında detaylar