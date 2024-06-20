BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 23 Haziran günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 24 Haziran Pazartesi çalışıyor olacak. Ancak PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat ve Aras kargo için çalışma saatlri farklılık gösteriyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?