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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:14
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...
Bu yıl kurban bayramı 15-16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk geldi. 20-21 Haziran tarihleri de kamu kurumları için idari izin sayılarak hafta sonuyla birleştirildi ve 9 güne uzatıldı. Bu noktada bayram boyunca kapalı olan kargo şubelerinin 20-21 Haziran tarihlerinde hizmet verip vermediği kargo şubelerinde işi olan vatandaşların gündeminde. Peki, bugün kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat ve Aras kargo çalışma saatleri!