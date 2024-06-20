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Haberler Yaşam BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:14

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

Bu yıl kurban bayramı 15-16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk geldi. 20-21 Haziran tarihleri de kamu kurumları için idari izin sayılarak hafta sonuyla birleştirildi ve 9 güne uzatıldı. Bu noktada bayram boyunca kapalı olan kargo şubelerinin 20-21 Haziran tarihlerinde hizmet verip vermediği kargo şubelerinde işi olan vatandaşların gündeminde. Peki, bugün kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat ve Aras kargo çalışma saatleri!

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 23 Haziran günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 24 Haziran Pazartesi çalışıyor olacak. Ancak PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat ve Aras kargo için çalışma saatlri farklılık gösteriyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

20-21 HAZİRAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo firmaları genellikle bayram sürecince kapalı oluyor. Kargo firmaları arasında farklılık gösterse de bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 20 Haziran Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

PTT KARGO NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 23 Haziran günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 24 Haziran Pazartesi çalışıyor olacak.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'den ve 17.30'a kadar mesai yapıyor. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor. PTT'nin bazı şubeleri 13:30'a kadar sadece cumartesi açık oluyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30 / Öğle arası: 12.30- 13.30

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası açık ve pazar günü kapalı oluyor.

MNG KARGO

MNG kargo hafta içi 08.30 ile 18.00

Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras...

SÜRAT KARGO

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Cumartesi günleri bazı şubeleri açıktır.

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi 08.30 - 18.00

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo azar günleri kapalı olacak.

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