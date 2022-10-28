29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle paket alacaklar ya da gönderecekler bugün kargolar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. PTT çalışma saatleri başta olmak üzere tüm şirketlerde 28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık soruları araştırılıyor. Kargoların resmi tatil günlerinde nasıl çalıştıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalara başladı. Bayramdan bir gün öncesi de resmi kurumlarda yarım gün olarak değerlendirilecek. Peki, 28 Ekim 2022 (bugün) kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı? İşte, 28 Ekim Cuma kargo çalışma saatleri…