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Haberler Yaşam 28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 10:04

28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle paket alacaklar ya da gönderecekler bugün kargolar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. PTT çalışma saatleri başta olmak üzere tüm şirketlerde 28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık soruları araştırılıyor. Kargoların resmi tatil günlerinde nasıl çalıştıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalara başladı. Bayramdan bir gün öncesi de resmi kurumlarda yarım gün olarak değerlendirilecek. Peki, 28 Ekim 2022 (bugün) kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı? İşte, 28 Ekim Cuma kargo çalışma saatleri

28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

Kargolar açık mı, kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi de yarım gün olarak değerlendirilecek. Bu sebeple başta PTT açık mı sorusu yanıt aramaya başladı. Çeşitli şirketler için resmi tatil kargo çalışma saatleri araştırılıyor. Bayram öncesinde paket gönderme ve teslim alma işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler soruyor: 28 Ekim kargolar açık mı, dağıtım var mı? Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim kargo saatleri de araştırılıyor. Peki, 28 Ekim bugün kargolar çalışıyor mu? İşte, yanıtlar…

28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma günü kargoların öğle saatlerine kadar dağıtımda olması bekleniyor. Ancak kargo şirketlerine göre bu durum farklılık gösterebilir. Bazı şirketler Cuma günü tam gün çalışabilir.

İşte kargolardan yapılan açıklamalar…

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28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok şirket ve kurum hizmet veremeyecek.

28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

BUGÜN PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Diğer kargo firmalarında olduğu gibi PTT de 28 Ekim Cuma günü (bugün) öğlen saatine kadar hizmet verecek. Buna göre işlemler saat 13.00 itibarıyla son bulacak.

PTT, 29 Ekim bayram günü ise mesai saatleri içinde kapalı olacak.

İşte, diğer kargo firmaları için bilgiler:

28 Ekim bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? Resmi tatil kargo çalışma saatleri ile 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü, dağıtım var mı?

Yurtiçi Kargo: "Bugün (Cuma) kargo alım ve dağıtım işlemlerimize devam ediyoruz. Ancak Cumartesi günü bayram nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Bayram süresince sosyal medya ve 09.00 – 20.00 saatleri arasında çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz."

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