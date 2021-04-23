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Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:14

Bugün kargolar açık mı, ? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken kargo çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken PTT , saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Geçen sene resmi tatil olan 23 Nisan'da kargolar açıktı. Buna göre bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt bulamazken kurumlar tarafından açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Bugün kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

Kargo çalışma saatleri ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Bunun sebebi ise yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasıdır. Her yıl resmi tatil günlerinde kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, noter gibi yerlerin kapalı olduğu biliniyor. Öte yandan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken genelgede, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek" ifadelerine yer verildi. Buna göre; , çalışıyor mu? 23 Nisan sokağa çıkma yasağında PTT ?

Bugün kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

YARIN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da kargoların açık veya kapalı olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

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Bugün kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

Bugün kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:

"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek

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