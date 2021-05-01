Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 07:12

Bugün , saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? , , tam kapanmada hafta sonu bakkal ve değişti!

17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunda milyonların gündemine taşındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar "Bugün , saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama sürecinde belirli zaman dilimlerinde hizmet verecek olan bakkal, manav, kasap tarzı işletmelerle ilgili araştırmalar hız kazanırken genelgesi ile tüm bu soruların yanıtını vermişti. Buna göre; bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak/kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte tüm bu sorulara ilişkin tam kapanma genelgesinde yer alan detaylar ve , , , market çalışma saatleri!

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

Hafta sonu bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. , , , market çalışma saatleri gibi tüm detaylar bakanlığın yayımladığı tam kapanma genelgesiyle duyurulmuş "Bugün , saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi birçok sorunun yanıtı verilmişti. Belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecek olan işletmelerin çalışma saatleri bu anlamda gündeme taşındı. Peki, genelgeye göre; bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak/kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte market çalışma saatleriyle tüm detaylar…

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA