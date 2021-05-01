Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK tam kapanmada hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunda market çalışma saatleri milyonların gündemine taşındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama sürecinde belirli zaman dilimlerinde hizmet verecek olan bakkal, manav, kasap tarzı işletmelerle ilgili araştırmalar hız kazanırken İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm bu soruların yanıtını vermişti. Buna göre; 1 Mayıs bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak/kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte tüm bu sorulara ilişkin tam kapanma genelgesinde yer alan detaylar ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!