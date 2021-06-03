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Haberler Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 03.06.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 07:46

Bugün , kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık, A101 market bugün saat kaça kadar açık soruları yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgınla mücadele kapsamında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, market çalışma saatlerinde de değişiklik oldu. Özellikle sabah saatlerinde marketin yolunu tutmak isteyen bireyler, marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt ararken, 'ni de araştırıyor. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte bakkal

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere A101 marketin bugün aktüel ürünler günü, salgınla mücadele kapsamında yeni alınan kararlar doğrultusunda market saatlerinde yaşanan değişiklik ise indirimden faydalanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi hafta sonu market ve bakkal çalışma saatlerine ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. Peki, A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yeni ve konuya ilişkin genelgede yer alan detaylar…

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

Yayımlanan yeni genelgede marketlerle ilgili yer alan kısımlar şöyle;

PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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