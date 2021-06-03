Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros marketler ve A101 market bugün saat kaça kadar açık? İşte güncel market çalışma saatleri

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık, A101 market bugün saat kaça kadar açık soruları yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgınla mücadele kapsamında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, market çalışma saatlerinde de değişiklik oldu. Özellikle sabah saatlerinde marketin yolunu tutmak isteyen bireyler, marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt ararken, İçişleri Genelgesi'ni de araştırıyor. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte bakkal market çalışma saatleri…