Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken market çalışma saatleri merak ediliyor. Temel ihtiyaçların karşılandığı kurumlarla ilgili olarak bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe gününden itibaren başlarken açık olan kurum ve işletmeler de duyuruldu. Daha önceki genelgede belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer aldı. Buna göre; Bugün marketler kaça kadar açık? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 market çalışma saatleri!