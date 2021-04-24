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Haberler Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:53

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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. Temel ihtiyaçların karşılandığı kurumlarla ilgili olarak bakkallar ve , , , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe gününden itibaren başlarken açık olan kurum ve işletmeler de duyuruldu. Daha önceki genelgede belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak ibaresi yer aldı. Buna göre; Bugün ? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 market çalışma saatleri!

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

ile ilgili sorgulamalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. İftar saatinin yaklaşmasıyla ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nca , , , gibi zincir marketlerle beraber bakkal türündeki işletmelerin hizmet verebileceği saatler duyurulmuştu. Tam üç gün sürecek olan kısıtlama dolasıyla vatandaşların belirtilen saat aralığında alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Bugün ? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, ŞOK, BİM , kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamı süresince de değişti. Hafta sonu ve hafta içi farklı saat dilimlerinde olmak üzere açık olan bakkal ve market çalışma saatleri şöyle;

24- 25 Nisan Cumartesi ve Pazar günü Hafta sonu marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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