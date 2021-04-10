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Haberler Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:54

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Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci devam ederken merak ediliyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. Son olarak vakalardaki rekor artışla beraber yayımlanan risk haritası sonrası 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer almış ve böylelikle , Migros, gibi marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken bugün marketler açık mı sorusu da yanıt buldu. İşte

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021

ile ilgili araştırmalar her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da gündeme geliyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikamet ettikleri en yakın markete gidebilen vatandaşlar hafta içi hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyururken , Migros, gibi market çalışma saatleri nasıl sorusu da yanıt buldu. İşte 2021 market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, sokağa çıkma yasağı hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyururken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ! 2021

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri 2021
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