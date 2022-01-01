Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

1 Ocak 2022 market çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde alışverişe çıkmaya hazırlanan pek çok kişi, evine en yakın bakkal ve marketlerin kaçta açılacağına ilişkin bugün marketler saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Pek çok işletme resmi tatillerde çalışma saatlerinde düzenlemeye giderken, marketlerdeki durum mağdur olmak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 1 Ocak'ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak sorusunun yanıtı.