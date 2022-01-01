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Giriş Tarihi: 01.01.2022 05:57 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 05:57

Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

Yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde alışveriş yapmaya hazırlanan vatandaşlar, marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bugün marketler saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırılıyor. Resmi tatil dolayısıyla pek çok işletme 1 Ocak 2022 tarihinde çalışma saatlerini güncelledi. Bu nedenle vatandaşlar kurum ve iş yerlerinin güncel çalışma saatlerini merak ediyor. 1 Ocak'ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak? İşte güncel market çalışma saatleri ve son durum...

Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

1 Ocak 2022 market çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde alışverişe çıkmaya hazırlanan pek çok kişi, evine en yakın bakkal ve marketlerin kaçta açılacağına ilişkin bugün marketler saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Pek çok işletme resmi tatillerde çalışma saatlerinde düzenlemeye giderken, marketlerdeki durum mağdur olmak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 1 Ocak'ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak sorusunun yanıtı.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

BUGÜN MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

Türkiye'de bulunan tüm marketler ve bakkallar 1 Ocak tarihinde normal çalışma mesaisine göre hareket edecektir. Ayrıca AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları da açıktır.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

1 OCAK 2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketlerin çalışma saatlerinde bugüne özel bir düzenleme yapılmadı. Dolayısıyla yerel ve zincir marketlerin her zamanki çalışma saatlerinde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 1 Ocak’ta marketler, bakkallar, zincir ve küçük marketler kaçta açılacak?

Ancak bölgesel olarak değişiklik yaşanması ihtimaline karşı market şubelerini ve bakkalları telefonla arayarak bilgi almanız önerilir.

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