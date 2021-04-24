Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamı süresince market çalışma saatleri de değişti. Hafta sonu ve hafta içi farklı saat dilimlerinde olmak üzere açık olan bakkal ve market çalışma saatleri şöyle;

24- 25 Nisan Cumartesi ve Pazar günü Hafta sonu marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.