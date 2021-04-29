Bugün başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinden önce binlerce kişi bakkal ve market çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında bu tür işletmelerin sokağa çıkma yasağı sürecinde hizmet vereceği saatlere dair detaylar duyurulurken "29 Nisan bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi tüm soruların yanıtı verilmişti. Bugünden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş market çalışma saatlerine dair detayları merak ediyor. Peki, Marketler saat kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…