Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ikinci gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.