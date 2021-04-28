Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Tam kapanmada A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri değişti!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Yayınlanan genelgeye göre vatandaşların alışverişlerini belirtilen saatler arasında tamamlaması gerekiyor. Hafta içi ve hafta sonu değişen çalışma saatleri dolasıyla kafa karışıklığı yaşayanlar marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Son olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle sabah erken saatlerde alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşlar BİM, A101, Migros ve ŞOK market açılış kapanış saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Market çalışma saatleri ile A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık?