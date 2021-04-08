Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken market çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde kısıtlama devam ederken temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bakkal ve marketlere gitmek isteyen vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri değişirken bugün marketler kaçta açılıyor sorusu da yanıt buldu. İşte 2021 marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri!