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Haberler Yaşam Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:17

Bugün , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında , , !

Normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken milyonların gündemine geliyor. Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde kısıtlama devam ederken temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bakkal ve marketlere gitmek isteyen vatandaşlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. koronavirüs genelgesi ile , , BİM, gibi marketlerin çalışma saatleri değişirken bugün sorusu da yanıt buldu. İşte 2021 marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri!

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

her gün düzenli olarak bakılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında , , gibi çoğu market çalışma saatleri yeniden düzenlenirken vatandaşlar hafta sonu hafta içi marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken , kaçta kapanıyor, çalışma saatleri neler gibi soruları da yanıt buldu. İşte

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

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