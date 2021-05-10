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Haberler Yaşam Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? Bayram’da marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 10:32

Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? Bayram’da marketler açık mı? İşte , , , market ve bakkal çalışma saatleri

Yeni haftaya başlarken milyonlarca kişi tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri ile ilgili detayları yeniden gündeme taşıdı. Bilindiği üzere 17 gün kesintisiz şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında bu tür işletmeler yalnızca belirlenen zaman diliminde şartlara uygun şekilde hizmet verebiliyordu. Bu kapsamda "Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. 26 Nisan tarihli olarak yayımlanan üzerinden tüm bu sorular yanıt bulmuş ve , , , gibi zincir marketlerin de hizmet verebildiği saatlere dair detaylar yer almıştı. İşte "Bayram'da marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor" sorusunun yanıtı ile A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri…

Bayram’da marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri

Bayramda da devam edecek olan sokağa çıkma yasağı ile beraber vatandaşlar market çalışma saatleriyle ilgili detayları merak ediyor. Tam kapanma sürecinde bilindiği üzere kasap, manav, bakkal, market gibi işletmeler genelge kapsamına uygun şekilde hizmet verebiliyordu. Hal böyleyken milyonların gözü "Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtına çevrildi. Öte yandan vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmayacağı konusunda da detayları merak ediyor. İşte "Bayram'da marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor" sorusunun yanıtı ile , , , market ve bakkal çalışma saatleri…

Bayram’da marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

hafta sonu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan , , , şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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Bayram’da marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Bayram’da marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Bayram’da marketler açık mı? Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market ve bakkal çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

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