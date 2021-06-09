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Haberler Yaşam Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 07:19

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bilim kurulu toplantısı tavsiye kararları ve kabine toplantısı kararlar doğrultusunda belirli dönemlerde değiştiriliyor. Kademeli normalleşme döneminde de market çalışma saatleri değişti. Özellikle cumartesi günü sokağa çıkma yasanın kaldırılması hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini değişmesiyle birlikte vatandaşlar bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yayımlanan son ışığında, market çalışma saatleri nasıl şekillendi ve bakkallar ile marketler 9 Haziran bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, , , , market zincirleri başta olmak üzere market çalışma saatleri…

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Koronavirüs vaka sayısı ve tedbirlere göre yeniden belirlendi. Temmuz ayına kadar uygulanacak olan normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı saatleri genişletirken market çalışma saatleri de değişti. Bu noktada vatandaşlar bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, kabine toplantısı kararları sonrası yeniden belirlenen market çalışma saatleri ve bakkallar saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı…

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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