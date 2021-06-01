Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke çapında yeni normalleşme kararları uygulamaya geçerken sabah saatlerinden itibaren yeni market çalışma saatleri de "1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak?" soruları ile gündeme taşınıyor. Yeni normalleşmenin ilk gününde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanacak kararların detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Hal böyleyken sokağa çıkma yasağı saatleriyle beraber bakkal market çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklik de merak konusu haline geldi. Buna göre; Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor kapanıyor ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros 2021 Market çalışma saatleri değişti mi? İşte tüm detaylar…