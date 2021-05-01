İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri de duyurulmuştu. Ülke çapında 29 Nisan tarihi itibarıyla başlayan tam kapanma sürecinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere yalnızca belirlenen zaman diliminde ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Bu noktada "1 Mayıs Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında aynı hafta içinde olduğu gibi 10.00'da açılan market ve bakkallar yine belirlenen saatte hizmetini sonlandıracak. Buna göre; Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal- market çalışma saatleri!