MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri hafta sonu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.