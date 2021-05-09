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Haberler Yaşam Bugün marketler ve bakkallar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 9 Mayıs Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 09:14

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Tam kapanma sürecinde bugün sabah saatlerinden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Pazar günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. sokağa çıkma yasağında bu tür işletmelerin hizmet verebileceği saatlere ilişkin detayları duyurmuş "Bugün 9 Mayıs bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı da vermişti. Genelgeye göre; zincir marketler 17 günlük tam kapanma boyunca Pazar günleri hizmet veremezken diğer işletmelerin ise belirlenen saatlerde açık olabileceği duyuruldu. Buna göre; Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte , , , market çalışma saatleri…

Bugün 9 Mayıs marketler açık mı, bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Hafta sonu bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Bakanlık tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesinde Pazar günü zincir marketlerin kapalı olacağı ifade edilmişti. Bu noktada ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün 9 Mayıs bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte , , , hafta sonu market çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Bugün 9 Mayıs marketler açık mı, bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

hafta sonu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan , , , şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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Bugün 9 Mayıs marketler açık mı, bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Bugün 9 Mayıs marketler açık mı, bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Bugün 9 Mayıs marketler açık mı, bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros Pazar günü açık mı, saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

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