Tam kapanma sürecinde bugün sabah saatlerinden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Pazar günü market çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağında bu tür işletmelerin hizmet verebileceği saatlere ilişkin detayları duyurmuş "Bugün 9 Mayıs bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı da vermişti. Genelgeye göre; zincir marketler 17 günlük tam kapanma boyunca Pazar günleri hizmet veremezken diğer işletmelerin ise belirlenen saatlerde açık olabileceği duyuruldu. Buna göre; Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…