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Haberler Yaşam Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:05

Bugün ? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

17 günlük sokağa çıkma yasağı dün akşam itibariyle 81 ilde başladı. Mesaiye ara veremeyen ve zorunlu olarak çalışması gereken bazı meslek kolları yasaklardan muaf tutuldu. Dolayısıyla birçok vatandaş işe gidip gelirken kullanmak üzere tam kapanmada , otobüs ve metro çalışıyor mu sorusuna yanıt aradı. Tam kapanmada toplu taşıma çalışma saatleri merak edildi. İşte Güçlendirilmiş Cumartesi kararıyla yasakta İETT otobüs, metro, metrobüs saatleri...

Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar devem edecek olan tam kapanma kapsamında toplu taşıma çalışma saatleri araştırılıyor. Çalışma izin belgesi ile işe gidip gelmek mecburiyetinde kalan vatandaşlar, "tam kapanmada metro, otobüs, ?" sorusuna yanıt arıyor. İşe giden vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yasakta İETT metrobüs ve metro çalışma saatleri düzenlendi. İETT 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" adlı sefer tarifesiyle çalışacak. Seferler saat 04:30- 00:25 arası yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar.

Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

YASAKTA METRO ÇALIŞIYOR MU?

Kısıtlama sürecinde zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için tam kapanma sürecinde metro çalışma saatleri düzenlendi. Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir. Yapılan düzenlemeler günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERECEK HATLAR:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERMEYECEK HATLAR:

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlar hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacaktır.

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Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İBB'den yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gidildi. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşlar için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

TAM KAPANMADA MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma süresince raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek. Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.

Bugün metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Yasakta metrobüsler çalışıyor mu sorusu İstanbulluların en çok merak ettiği konu oldu. Tam kapanmada metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse arttırılacak veya azaltılacak.

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