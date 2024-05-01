1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı sorusu vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemleri olanların gündeminde. Resmi daireler özelinde başlayan sorgu, nöbetçi noterler özelinde de devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ve çalışma günleri bu noktada araştırılıyor. Peki; bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?