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Haberler Yaşam 1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:48

1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) kapsamında resmi tatil değerlendiriliyor. Resmi kurumları ve bazı çalışma alanlarını etkileyecek bu durumla ilgili kurumlar özelinde araştırmalar sürüyor. 'Bugün noterler açık mı kapalı mı' sorusu en çok araştırılanlar arasında. Tapu ve resmi evrak işleri olanlar nöbetçi noter sorgulamasına da başladı. Peki; 1 Mayıs noterler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte, detaylar...

1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı sorusu vekaletname, devir, alım-satım gibi işlemleri olanların gündeminde. Resmi daireler özelinde başlayan sorgu, nöbetçi noterler özelinde de devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ve çalışma günleri bu noktada araştırılıyor. Peki; bugün noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

1 MAYIS BUGÜN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için noterlerin de içinde bulunduğu resmi daireler kapalı olacak.

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1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatil sonrası ilk iş gününde yani 2 Mayıs Perşembe noterler normal çalışma düzenlerine dönecek.

1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

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