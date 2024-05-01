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1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
07:48
1 Mayıs bugün noterler açık mı 2024? 1 Mayıs İşçi Bayramı noterler tatil mi, çalışıyor mu, nöbetçi var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) kapsamında resmi tatil değerlendiriliyor. Resmi kurumları ve bazı çalışma alanlarını etkileyecek bu durumla ilgili kurumlar özelinde araştırmalar sürüyor. 'Bugün noterler açık mı kapalı mı' sorusu en çok araştırılanlar arasında. Tapu ve resmi evrak işleri olanlar nöbetçi noter sorgulamasına da başladı. Peki; 1 Mayıs noterler açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte, detaylar...