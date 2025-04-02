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Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
06:05
Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?
Ramazan Bayramı sonrasındaki hafta içi günler izin kapsamına dahil edildi ve bayram tatili 9 gün oldu. Bayram boyu hizmet vermeyen noter gibi resmi kurumlar 2-3-4 Nisan 2025 için sorgulanıyor. Tapu ve resmi evrak işi olanlar bugün noterler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar işlemleri öncesi kurumları araştırıyor. Peki; 2 Nisan Çarşamba bayramdan sonra noterler çalışıyor mu, tatil mi?