Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:05

Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

Ramazan Bayramı sonrasındaki hafta içi günler izin kapsamına dahil edildi ve bayram tatili 9 gün oldu. Bayram boyu hizmet vermeyen noter gibi resmi kurumlar 2-3-4 Nisan 2025 için sorgulanıyor. Tapu ve resmi evrak işi olanlar bugün noterler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar işlemleri öncesi kurumları araştırıyor. Peki; 2 Nisan Çarşamba bayramdan sonra noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

Bugün noterler açık mı merak ediliyor. 9 günlük bayram izni süresince değişen çalışma düzeni kurum kurum sorgulanmaya başladı. Bu noktada araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, bayram sonrası noterler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterlerin bayram sonrası izin kapsamına alınan tarihlerde çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Türkiye Noterler Birliği 2 Nisan itibarıyla noterlerin açık olacağını paylaştı.

İşte, o açıklama:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

"Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı,

Yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

NÖBETÇİ NOTER NEDİR?

Nöbetçi Noterlik Çalışma Saatleri Cumartesi 09:00-16:00 / Pazar 10:00-14:00 arasındadır. Yine Türkiye Noterler Birliği sistemi üzerinden nöbetçi noterleri görüntüleyebilir ve bu gün ve saatler arasında tercih edebilirsiniz.

Bugün noterler hizmet veriyor mu? 2 Nisan Çarşamba bayram sonrası noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?