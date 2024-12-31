Bugün okul var mı? 31 Aralık’ta okullar tatil mi? Valilik açıkladı! Okullar saat kaçta bitecek?

31 ARALIK YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısı ile okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.