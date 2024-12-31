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BUGÜN OKULLAR AÇIK MI? Valilik'ten açıklama! 31 Aralık Salı günü okullar tatil mi, ders var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
07:18
BUGÜN OKULLAR AÇIK MI? Valilik'ten açıklama! 31 Aralık Salı günü okullar tatil mi, ders var mı yok mu?
2025 yılı için geri sayım başlıyor. Yeni yıla girmemize bir gün kala yılbaşı planlarını yapan öğrenciler resmî tatil takvimi için MEB'e yöneldi. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Yeni yıldan bir gün önce okullarda eğitim olup olmayacağı ise hem veliler hem de öğrencilerin planlarını hazırlanmasında büyük rol oynuyor. Resmi tatilin 1 Ocak öncesinde başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, bugün okul var mı, ders işenecek mi?