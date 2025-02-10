Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

10 Şubat Pazartesi okulların tatil olduğu il ve ilçeler duyuruldu. Bazı illerde kar açıklaması dışında kalan okulların isimleri de paylaşıldı. Buna göre paylaşımları kontrol eden öğrenciler yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama olması halinde eğitime 1 gün ara verecek. Peki; bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?