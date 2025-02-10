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Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun'da bugün okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:18
Bugün okullar tatil mi sorusu kar yağışının etkili olduğu iller özelinde sorgulanmaya başladı. Hafta başında bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildiği valilik ve kaymakamlık duyuruları ile takip ediliyor. Okulların tatil olduğu 4 ilin bazı ilçeleri kar tatili kapsamında yer alıyor. Meteorolojik verilerin göz önünde bulundurulmasıyla verilen kararlar sabah saatlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde. Peki; 10 Şubat Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun'da okullar tatil mi?