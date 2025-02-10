Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun'da bugün okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:18

Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun'da bugün okul var mı?

Bugün okullar tatil mi sorusu kar yağışının etkili olduğu iller özelinde sorgulanmaya başladı. Hafta başında bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildiği valilik ve kaymakamlık duyuruları ile takip ediliyor. Okulların tatil olduğu 4 ilin bazı ilçeleri kar tatili kapsamında yer alıyor. Meteorolojik verilerin göz önünde bulundurulmasıyla verilen kararlar sabah saatlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde. Peki; 10 Şubat Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun'da okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

10 Şubat Pazartesi okulların tatil olduğu il ve ilçeler duyuruldu. Bazı illerde kar açıklaması dışında kalan okulların isimleri de paylaşıldı. Buna göre paylaşımları kontrol eden öğrenciler yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama olması halinde eğitime 1 gün ara verecek. Peki; bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

4 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale, Ordu, Samsun ve Sinop'ta bazı okullarda 10 Şubat Pazartesi eğitime 1 günlük ara verilecek.

İşte, o ilçeler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

ORDU'DA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Ordu Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklaması şöyle:

İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle;

  • Akkuş İlçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında,
  • Kumru İlçemizin; Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için,
  • Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

ÇANAKKALE'DE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bugün okullar tatil mi, nerede tatil oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi Ordu, Çanakkale, Sinop ve Samsun’da bugün okul var mı?

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı bazı okullarda öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı belirtildi.

SON DAKİKA