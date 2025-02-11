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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:18

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

Soğuk hava dalgası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. 11 Şubat Pazartesi günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildiği merak ediliyor. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte okulların tatil olduğu bölgeler netleşti. Peki, 11 Şubat bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

Kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitim-öğretime ara verildi. Peki, 11 Şubat'ta okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi? İşte, Valilik duyurularına göre güncel tatil haberleri...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

11 ŞUBAT BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

İSTANBUL'UN SEKİZ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı etkisini sürdürürken, altı ilçe için kar tatili kararı verildi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

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