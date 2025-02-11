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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:18
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Tatil haberleri peş peşe geliyor!
Soğuk hava dalgası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. 11 Şubat Pazartesi günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildiği merak ediliyor. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte okulların tatil olduğu bölgeler netleşti. Peki, 11 Şubat bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde? İşte detaylar…