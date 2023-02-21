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Haberler Yaşam OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:30

OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda okulların açılış tarihi değişti. Kahramanmaraş depreminin etkilenmediği 71 ilde okullar 20 Şubat itibariyle başlamıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde açıklanan depremden çevre il ve ilçelerde etkilendi. Dün akşam Hatay depremi sonrası ise 21 Şubat bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler okulların son durumunu güncelledi. Peki Bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil?

OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

Bugün okullar tatil mi, bugün okul var mı, hangi illerde okullar tatil sorusuna milyonların yanıt arayışı başladı. Valiliklerden yapılan açıklamada, 6.4 ve 5.8 şiddetli depremin etkisinin hissedildiği Hatay'da okullarda eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlanacağını belirtildi. Peki Bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN OKUL VAR MI?

20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.''

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

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OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

HATAY, OSMANİYE, ADIYAMAN, MALATYA, GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR RESMEN AÇILDI

Deprem afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başladı.

10 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.

Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.

Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.

OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı
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OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı
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