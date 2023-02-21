OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda okulların açılış tarihi değişti. Kahramanmaraş depreminin etkilenmediği 71 ilde okullar 20 Şubat itibariyle başlamıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde açıklanan depremden çevre il ve ilçelerde etkilendi. Dün akşam Hatay depremi sonrası ise 21 Şubat bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler okulların son durumunu güncelledi. Peki Bugün okullar tatil mi? 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil?