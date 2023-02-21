OKULLAR TATİL Mİ? Bugün 21 Şubat Hatay, Mersin, Gaziantep’te okullar tatil mi, hangi illerde okullar kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN OKUL VAR MI?

20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.''

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.