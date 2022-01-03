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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi oldu ve hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:10

Bugün okullar tatil mi oldu ve hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

Yeni haftanın ilk gününde "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı için milyonlarca öğrenci araştırma yapmayı sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yurt genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürürken gelen son haberler ışığında bazı illerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda; "Bugün okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusuna yanıt aranırken kar tatili olan illerin listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken yeni yılın ilk haftasında bazı iller için okullar tatil edildi. Özellikle kar yağışının etkisinin sürdüğü birçok ilde okulların tatil edilmesi nedeniyle "Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte kar tatili olan iller!

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Birçok ilde hava koşulları nedeniyle okullar tatil ediliyor. 3 Ocak Pazartesi için Erzincan, Van, Giresun ve Iğdır'dan tatil haberleri geldi.

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Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, "03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

VAN

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti" denildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve Merkez dışında kalan mahallelerimizde ki (köyler) okullarımız 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ancak İlçemiz Merkezindeki Okullarımız eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

GİRESUN

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ve Alucra ilçelerinde merkez ve köyler dahil tüm okullarda, 3 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 3 Ocak Pazartesi günü bir gün izinli sayılacaklar, taşımalı eğitim kapsamı dışında ki öğrenciler ise eğitime devam edecekler" denildi.

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yenidoğan Köyünde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi

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