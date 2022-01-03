Bugün okullar tatil mi oldu ve hangi illerde? 3 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde kar tatili oldu?

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, "03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

VAN

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti" denildi.



Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve Merkez dışında kalan mahallelerimizde ki (köyler) okullarımız 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ancak İlçemiz Merkezindeki Okullarımız eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir" denildi.