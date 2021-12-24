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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 07:07

Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Kar yağışının ve soğuk havanın etkisi bir süredir yurt çapında devam ederken bilindiği üzere bazı illerde okullara ara verilmiş ve tatil edilmişti. Bu kapsamda; güncel olarak öğrenciler tarafından "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Valiliklerden gelecek resmi açıklamalara gözlerini çeviren öğrenciler için 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler.

Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yurt genelinde soğuk ve sert hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul ili için beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkisini gösterirken bazı illerde okullar tatil edilmişti. Hal böyle olunca; "Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul'da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İşte yanıtı!

Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI? 24 ARALIK 2021

24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Sert hava koşulları sebebiyle kar yağışından dolayı yurt genelinde okulların tatil edildiği iller belli oldu

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Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay da taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil olduğunu açıklayarak "Köy yollarımızdaki buzlanma riskinin devam etmesi sebebiyle 24 Aralık 2021 Cuma günü de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. Kilimli ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki tüm okullar ile Gökçebey ve Alaplı ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

ORDU'NUN MESUDİYE İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mesudiye ilçesinde eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bugün okullar tatil mi oldu? 24 Aralık 2021 Cuma İstanbul’da okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık Cuma günü olmak üzere Artvin' merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan Artvin'de kar yağışı nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri de eğitime ara verilmişti.

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