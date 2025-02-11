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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:54

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Bugün okulların tatil olup olmadığı, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde merak konusu oldu. Hafta başında bazı şehir ve ilçelerde eğitime ara verildiği, valilik ve kaymakamlık tarafından yapılan açıklamalarla duyuruldu. Yeni haftayla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteorolojik veriler dikkate alınarak alınan bu kararlar, sabah saatlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı.Peki; 11 Şubat Salı Ordu, Çorum, Adana ve Samsun'da okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Buna bağlı olarak, duyuruları takip eden öğrenciler, olası olumsuz hava şartları sebebiyle yapılacak açıklamaları bekliyor. Yetkililer tarafından karar alınması durumunda, eğitim öğretime 1 gün ara verilecek. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi şehirlerde tatil ilan edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde, hava şartlarının olumsuz etkileri sebebiyle bazı şehirlerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen şehirler:

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, 19 Mayıs, Alaçam ve Salıpazarı'nda 2 okul, Çarşamba'da 1 okul, Asarcık'ta ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ve Ladik ilçesindeki tüm okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı'nda bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

ÇORUM

Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

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