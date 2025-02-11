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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:54
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Valilik açıklamaları ile kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Bugün okulların tatil olup olmadığı, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde merak konusu oldu. Hafta başında bazı şehir ve ilçelerde eğitime ara verildiği, valilik ve kaymakamlık tarafından yapılan açıklamalarla duyuruldu. Yeni haftayla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteorolojik veriler dikkate alınarak alınan bu kararlar, sabah saatlerinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı.Peki; 11 Şubat Salı Ordu, Çorum, Adana ve Samsun'da okullar tatil mi?