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Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 07:37

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle ulaşımda meydana gelen aksaklıklar ve güvenlik endişeleri, öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda endişelendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporları, hava koşullarının zorluklarını vurgularken, eğitimde ara verilmesiyle ilgili kararlar için yetkililerin açıklamaları bekleniyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma günü hangi iller ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 28 Şubat okulların durumu...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Birçok şehirde ulaşımda aksamalar yaşanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu gündeme geldi. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi bekleniyor ve öğrenciler ile veliler 28 Şubat 2025 Cuma günü için tatil kararını merakla bekliyor. Peki, 28 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil edildi mi? Kar tatili ilan eden iller hangileri? İşte yanıtlar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 28 ŞUBAT?
28 Şubat 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine 1 günlük ara verildi.

İşte, tatil edilen il ve ilçeler....

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde 28 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime ara verileceği bildirildi. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen ilçeler şu şekilde belirtildi:

Gürgentepe ilçesinin tamamında,
Akkuş ilçesinde; Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç tüm okullarda,
Çaybaşı ilçesinde; İlküvez İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlkokulu/Ortaokulu, Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulu, Aşıklı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Çakırlı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu'nda eğitim-öğretime bir gün ara verilecektir.
Ayrıca taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için de eğitim-öğretime ara verilecektir. Bu ilçelerde eğitim-öğretime ara verilen okullarda çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de 28 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

RİZE

Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde okullar tatil edildi.

Ayrıca Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.

Diğer yandan, İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ilçe merkezine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

SİNOP

Sinop'ta, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki soğuk havanın devam ettiği ve kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle, Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitimin 28 Şubat Cuma günü iptal edildiği belirtildi.

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