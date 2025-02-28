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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
07:37
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler
Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle ulaşımda meydana gelen aksaklıklar ve güvenlik endişeleri, öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda endişelendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporları, hava koşullarının zorluklarını vurgularken, eğitimde ara verilmesiyle ilgili kararlar için yetkililerin açıklamaları bekleniyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma günü hangi iller ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte 28 Şubat okulların durumu...