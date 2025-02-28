BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikler o iller için duyurdu! 28 Şubat Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde 28 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime ara verileceği bildirildi. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen ilçeler şu şekilde belirtildi:

Gürgentepe ilçesinin tamamında,

Akkuş ilçesinde; Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç tüm okullarda,

Çaybaşı ilçesinde; İlküvez İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlkokulu/Ortaokulu, Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulu, Aşıklı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Çakırlı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu'nda eğitim-öğretime bir gün ara verilecektir.

Ayrıca taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için de eğitim-öğretime ara verilecektir. Bu ilçelerde eğitim-öğretime ara verilen okullarda çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de 28 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır.