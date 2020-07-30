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Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl kılınır?

Kurban bayramı öncesi arefe gününe gelmemizle birlikte milyonlarca vatandaş okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu nedenle de bir çok Müslüman arefe günü nasıl edilir hangi namazlar kılınır sorularının yanıtını araştırıyor. Bu başlık altında kurban bayramı öncesi arefe günü okunacak dualar ve kılınacak yer almaktadır. İşte arefe günü duası ve yapılacak ibadetler

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:24
Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

Kurban bayramı için milyonlarca Müslüman heyecanlı geri sayımı yarın sabah sona eriyor. Yapılacak kurban ibadetinden önce bayram namazı kılınacak ve sonrasında milyonlar kurban kesecek. Kurban ibadetinin yanında okunacak ve yapılacak ibadetler de vatandaşlar için merak konusu oldu. İslam alemi arefe günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir sorularının Yanıtını araştırıyor. Aşağıda bugün yapılacak ibadetler okunacak dualar yer almaktadır.

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, Arefe Günü 30 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar arefe gününde yapılacak ibadetleri, okunacak duaları araştırmaya başladı. Peki arefe günü ibadetleri nelerdir?

İşte detaylar…

Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

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Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan , Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR - YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan , yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Bugün okunacak dualar, yapılacak ibadetler: Arefe günü hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır ve nasıl namaz kılınır?

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