TAM KAPANMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacak. Kısıtlama boyunca çalışmak zorunda olan vatandaşlar için sabah ve akşam seferler sıklaştırılacak.

COVİD-19 salgını kapsamında Türkiye 29 Nisan Perşembe 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 arasında 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Ancak günlük hayatın aksamaması için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşaat, tedarik zinciri çalışanları gibi pek çok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlanmış durumda. Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

TAM KAPANMADA METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.

Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.

TAM KAPANMADA METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.