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BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
08:00
BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler belli oldu. 18 - 24 Şubat tarihleri arasında temel gıda ve temizlik ürünlerinde fırsatlar sunulurken, kağıt havlu, dana sucuk, çay ve şeker gibi birçok ürün dikkat çekiyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmak için güncel listeyi araştırıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satışa sunulan ürünler ve kampanyanın detayları...