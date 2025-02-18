Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:00

BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta satışa sunulan indirimli ürünler belli oldu. 18 - 24 Şubat tarihleri arasında temel gıda ve temizlik ürünlerinde fırsatlar sunulurken, kağıt havlu, dana sucuk, çay ve şeker gibi birçok ürün dikkat çekiyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmak için güncel listeyi araştırıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satışa sunulan ürünler ve kampanyanın detayları...

BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni hafta fırsatları başladı! 18 - 24 Şubat tarihleri arasında pek çok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker ve daha birçok ürün, bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte güncel liste ve kampanya detayları...

BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...

TARIM KREDİ KOOPERATİF SALI FIRSATI!

18 Şubat tarihinde geçerli;

  • 100'LÜ DEMLİK POŞET 59,90 TL
  • KÜP ŞEKER 40,90 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...

18 - 24 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOPERATİF ÜRÜNLERİ NELER?

  • KAĞIT HAVLU 154,90 TL
BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...
  • MİLFÖY HAMURU 89,90 TL
  • DONDURULMUŞ MISIR 59,90 TL
BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...
  • 1000 G ÇAY 209,50 TL
SON DAKİKA