BUGÜN SATIŞTA! 18 - 24 Şubat Tarım Kredi aktüel ürünleri neler? Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni hafta fırsatları başladı! 18 - 24 Şubat tarihleri arasında pek çok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Kağıt havlu, dana sucuk, çay, şeker ve daha birçok ürün, bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte güncel liste ve kampanya detayları...