BUGÜN SATIŞTA! 💥 4-10 Ocak A101 aktüel ürünler neler? Buharlı Halı Yıkama Makinesi, Dikey Süpürge, Çay Makinesi A101’de!

A101'in 4-10 Ocak tarihli yeni aktüel kataloğunda fırsat ürünler yerini aldı. Bu hafta A101 mağazalarında, buharlı halı yıkama makinesi, dikey süpürge ve çay makinesi gibi kullanışlı ev aletleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, 4-10 Ocak A101 aktüel ürünler neler? İşte, A101 aktüel yeni hafta katalog ürünleri ve fiyat listesi...