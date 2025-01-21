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BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
07:35
BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...
BİM aktüel 21-24 Ocak Perşembe kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri zincir marketlerde birbirinden indirimli fiyatlarla binlerce üründe kampanyalar gerçekleşiyor Zincir market yeni haftada müşterilerine sunacağı yeni aktüel ürünler ve fiyat listesi dikkat çekti. İndirimli ürünler arasında Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Tava, Pankek Tavası, bebek ürünleri, Şal, tunik, pantolon ve daha birçok çeşit yer alıyor. İşte BİM aktüel 21-24 Ocak indirim kataloğu ve fiyat listesi