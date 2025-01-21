BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu ve fiyat listesi alışveriş severlerle yeni hafta fırsatlarıyla yayınlandı. Bu Salı ve Cuma günleri binlerce üründe yer alan kampanyalar için gözler kataloğa çevrildi. Elektronikler, deterjanlar, tencere setleri, oyuncak çeşitleri gibi birçok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflara dizildi. İşte BİM aktüel 21-24 Ocak indirimleri...