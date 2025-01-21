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Haberler Yaşam BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 07:35

BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM aktüel 21-24 Ocak Perşembe kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri zincir marketlerde birbirinden indirimli fiyatlarla binlerce üründe kampanyalar gerçekleşiyor Zincir market yeni haftada müşterilerine sunacağı yeni aktüel ürünler ve fiyat listesi dikkat çekti. İndirimli ürünler arasında Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Tava, Pankek Tavası, bebek ürünleri, Şal, tunik, pantolon ve daha birçok çeşit yer alıyor. İşte BİM aktüel 21-24 Ocak indirim kataloğu ve fiyat listesi

BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu ve fiyat listesi alışveriş severlerle yeni hafta fırsatlarıyla yayınlandı. Bu Salı ve Cuma günleri binlerce üründe yer alan kampanyalar için gözler kataloğa çevrildi. Elektronikler, deterjanlar, tencere setleri, oyuncak çeşitleri gibi birçok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflara dizildi. İşte BİM aktüel 21-24 Ocak indirimleri...

BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Kağıt Havlu 129,00 TL

Aynalı Kutulu Fırça Seti 135,00 TL

Maskara 99,00 TL

Ten Görünümlü Külotlu Çorap 189,00 TL

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BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI İNDİRİMLERİ

Pilavlık pirinç 158,00 TL

Siyah zeytin 134,50 TL

Bulgur 50,00 TL

BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI KATALOĞU

Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 29,50 TL
Sütlü Çikolata 100 g 55 TL
Frambuaz Dolgulu Kek 100 g 39 TL
Pirinç Patlaklı Stix 34 g 21,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL
Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 55 TL

BUGÜN SATIŞTA! BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu:Düdüklü Tencere, Termos, Karnıyarık Tencere, Epilasyon Cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ

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