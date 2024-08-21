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Giriş Tarihi: 21.08.2024 02:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 02:15

BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM'de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta aktüel ürünler 20 Ağustos Salı ve 21 Ağustos Çarşamba günü satışta olacak. Birçok ürünün yer aldığı katalogda çekme karavan en çok dikkat çeken ürün olurken, Salı listesinde süt, ayran, yoğurt, krema, salam, dana kebap ve sosis yer alıyor. Uygun ve indirimli fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar haftanın Bim aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesini inceliyor. Peki, BİM'de bu hafta Salı ve Çarşamba hangi ürünler satışa sunulacak? İşte, 20-21 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğu!

BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!

Bim'de haftanın fırsat ürünleri satışa çıkıyor. 20-21 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğu ile ilgililerin yakından takip ettiği ürün listesinde çift kişilik yatak, tek kişilik yatak ve 3.70 Metre çekme karavan en çok merak edilen ürünler oldu. Piyasaya göre daha uygun fiyatla satışa sunulan Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta Salı ve Çarşamba günü satışta olacak. Peki,20- 21 Ağustos BİM'de bu haf neler var? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu!

BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

3.70 METRE ÇEKME KARAVAN 229.000 TL

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BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!
  • Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
  • Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL
  • Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL
  • Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL
  • Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL
BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!

20 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Torku Yarım Yağlı Süt 1 L 23,90 TL
  • Az Yağla Ayran 4,75 TL
  • Naneli Ayran 9,90 TL
  • %18 Yağlı Krema 27,50 TL
  • Çilekli Quark 23,50 TL
  • Az Yağlı Yoğurt İçim 3 Kg 79,50 TL
  • Orman Meyveli Kefir 49,50 TL
  • Protein Süt 34,50 TL
  • Labne İçim 3x 180 G 92,50 TL
  • Lor Peyniri Aknaz 1 Kg 49,50 TL
  • Yarım Yağlı Toz Peynir 249 TL
  • Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 179 TL
  • Acı/Acısız Dana Kebap 62,50 TL
  • Piliç Salam 57,50 TL
  • Dondurma Sade 90 TL
  • Dondurma Kavun Şeftali 99 TL
  • Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı 27,50 TL
  • Piliç Uzun Sosis 75 TL
  • Dana Döner 219 TL
  • Dana İnegöl Köfte 219 TL
BUGÜN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM’de Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak fırsatı!
  • Karışık Kuruyemiş 90 TL
  • Tuzlu Leblebi 28,50 TL
  • Glutensiz Meyve Bar 19,50 TL
  • Karamelize Bisküvi Kreması 63,50 TL
  • Limon Kremalı Gofret 27,50 TL
  • Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret 24,50 TL
  • Mısır Patlağı 34,50 TL
  • Üzümlü Kepekli Bisküvi 35 TL
  • Patates Cipsi Çeşitleri 24 TL
  • Glutensiz Muffin Kek 34,50 TL
  • Glutensiz Kurabiye 26,50 TL
  • Karışık Meyve Aromalı Sakız 14,50 TL
  • Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı 21,50 TL
  • Marshmallow Yumuşak Şeker 24,50 TL
  • Peynirli Mısır Çerezi 19,50 TL
  • Nohut Cips Züber 39,50 TL
  • Buzlu Çay Çeşitleri 13,50 TL
  • Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 34,50 TL
  • Aromalı İçecek Çeşitleri 44,50 TL
  • Aromalı İçecek Çeşitleri 50 Limy 3 L 36,50 TL
  • Enerji İçeceği 13,50 TL
  • Gazlı İçecek 34,50 TL Buzlu Çay 29,50 TL
  • Meyve Aromalı Maden Suyu 19,50 TL
  • Siyah Çay 109,50 TL
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