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BUGÜN SATIŞTA 🔥 BİM Aktüel Ürünler Listesi 7 Şubat: Meşhur saç şekillendirme makinesi raflarda!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:10
BUGÜN SATIŞTA 🔥 BİM Aktüel Ürünler Listesi 7 Şubat: Meşhur saç şekillendirme makinesi raflarda!
BİM market, 7 Şubat tarihi itibarıyla mağazalarında geçerli olacak indirimleri duyurdu. Her hafta aktüel ürün satışı yapan markette bu hafta Salı ve Çarşamba indirimlerinin yanı sıra Cuma günü indirimlerini de duyurdu. Bu Cuma Bim'de mini fırın, el mikseri, saç şekillendirme/kurutma makinesi ve saç sakal tıraş makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, Bum Cuma BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, 7 Şubat BİM aktüel ürünler...