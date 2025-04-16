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BUGÜN SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler başladı! Termos, kamp sandalyesi, el feneri...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
09:17
BUGÜN SATIŞTA! ŞOK aktüel 22 Nisan'a kadar geçerli indirimler başladı! Termos, kamp sandalyesi, el feneri...
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri bugün itibarıyla başladı. 16 Nisan'da başlayan aktüel ürün satışı, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri isekamp malzemeleri oldu. Bahar havasının kendini göstermesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere özel termos, kamp sandalyesi, el feneri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi!