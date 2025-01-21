BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

Tarım Kredi Koop Çiftçi Market'in 21 - 27 Ocak 2025 tarihli "Kat Kat Fırsat Kataloğu" birbirinden cazip indirimlerle raflardaki yerini aldı! Onvo 55" QLED TV, %30 indirimle sunulan Oral-B diş macunları ve Gillette ürünleri, ev bütçenizi koruyacak harika fırsatlar arasında. Temel gıda ürünlerinden zeytinyağı, süt ürünleri ve atıştırmalıklara kadar birçok ürün, çok özel indirimlerle müştewrilerin beğenisine sunuldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu haberin devamında...