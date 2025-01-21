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BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:48
BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...
Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market, 21 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan Kat Kat Fırsat Kataloğu ile sepetler indirimli fırsatlarla doluyor. Elektronikten gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yer alan avantajlı fırsatlarla kaliteli ve uygun fiyatlı yüzlerce ürün raflardaki yerini aldı. Hem günlük ihtiyaçlara hem de özel ihtiyaçlara yönelik bu kampanyada, cazip indirimlerle ekonomik alışveriş müşterileri bekliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu....