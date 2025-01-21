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Haberler Yaşam BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:48

BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market, 21 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan Kat Kat Fırsat Kataloğu ile sepetler indirimli fırsatlarla doluyor. Elektronikten gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yer alan avantajlı fırsatlarla kaliteli ve uygun fiyatlı yüzlerce ürün raflardaki yerini aldı. Hem günlük ihtiyaçlara hem de özel ihtiyaçlara yönelik bu kampanyada, cazip indirimlerle ekonomik alışveriş müşterileri bekliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu....

BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

Tarım Kredi Koop Çiftçi Market'in 21 - 27 Ocak 2025 tarihli "Kat Kat Fırsat Kataloğu" birbirinden cazip indirimlerle raflardaki yerini aldı! Onvo 55" QLED TV, %30 indirimle sunulan Oral-B diş macunları ve Gillette ürünleri, ev bütçenizi koruyacak harika fırsatlar arasında. Temel gıda ürünlerinden zeytinyağı, süt ürünleri ve atıştırmalıklara kadar birçok ürün, çok özel indirimlerle müştewrilerin beğenisine sunuldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu haberin devamında...

BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 21-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA!

Onvo 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV 15.890 TL

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BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

İNDİRİMLER BURADA!

Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk
400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

Tarım Kredi İlk Hasat Çay
1 kg paket fiyatı 174,90 TL.

BUGÜN SATIŞTA! Tarım Kredi Kooperatif 21-27 Ocak aktüel kataloğu: Televizyon, diş macunu, süzme bal, dana sucuk...

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Oral-B Diş Macunu Komple7 Extra White 119 TL yerine 82,90 TL

Oral-B Pro 3D White ADV Glamorous 89.90 TL yerine 62,90 TL

Oral-B Diş Eti Bakımı 79 TL yerine 54,90 TL

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